Tanju Özcan, yabancı öğrencileri hedef aldı: "Otobüs biletlerine astronomik zam yapacağız"

Mültecilere yönelik açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de yabancı öğrencileri hedef aldı. Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversite’ne özellikle Afrika ülkelerinden öğrencilerin getirildiğini savunarak “Karabük Üniversitesi sayesinde, oradaki eski rektörün sayesinde ve sonrasında onun akıl hocası ve şu anda Bolu’da görev yapan İbrahim Kürtül sayesinde bütün dünyaya rezil olduk. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin, otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız” dedi.

Cinsiyetçi, ırkçı sözleri ve mültecilere yönelik uygulamaları gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, üniversite eğitimi için Bolu'ya gelen yabancı öğrencileri hedef aldı.

Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında Karabük Üniversitesi'nde Afrika’dan gelen öğrencilerin sayısında yaşanan artışın Abant İzzet Baysal Üniversitesinde de yaşanmaya başladığını söyledi.

Bolu’daki yabancı öğrenci sayısının 3 yılda 15 katına çıktığını ifade eden Özcan, "Karabük Üniversitesi sayesinde, oradaki eski rektörün sayesinde ve sonrasında onun akıl hocası ve şu anda Bolu’da görev yapan İbrahim Kürtül sayesinde bütün dünyaya rezil olduk. Artık sosyal medyada bile, dünyada, Karabük ile dalga geçen paylaşımlar yapılmaya başlandı. Genel ahlaki sorunlar ortaya çıktı, Karabük gibi bir Anadolu şehrinde" dedi.

"ÜNİVERSİTEYE MALİYETİ ÇOK DAHA FAZLA"

Bolu’da 102 ülkeden öğrenci bulunduğunu anlatan Özcan, "Bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hangi okul mezunu dahi olduğunu bilmiyoruz. Ajanslar türedi. Bu ajansa Somali’den başvuruyor. Ajans buna diyor ki ‘Şu üniversiteye senin kaydını yaptırırsak 18 bin liraya mâl olur’ diyor. Kendi komisyonu hariç. Üniversite bunlardan 3-5 kuruş para alıyor ama üniversiteye maliyeti çok daha fazla" diye konuştu.

"GÖREVDEN ALINSIN"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı ile öğrencilerin getirilmesini organize ettiğini iddia ettiği Genel Sekreter İbrahim Kürtül’ün görevden alınmasını isteyen Özcan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu rektör derhal görevden alınmalı. Bolu üniversitesini, taşra üniversitesi bellediniz de buraya mı çökmeye çalışıyorsunuz Devletin görevlilerini, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığını, Valimizi göreve davet ediyorum. Bu iş daha fazla büyümeden önlem alınması lazım. İbrahim Kürtül denen şahıstan üniversite bugün, Bolu bugün kurtulmalıdır. Belediye olarak bizim yetkilerimiz sınırlı. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin, otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız. Onun dışında, neler yapabileceğimizi kendi aramızda tartışıyoruz. Bunlar öğrenci mi değil mi belli değil Orada suça karışıp, karışmadıkları belli değil, kim oldukları belli değil."