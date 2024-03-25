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Tanker gemisi, Akdeniz'de boğulmak üzere olan 120 mülteciyi kurtardı

Beks Gemi İşletmeciliği yönetimindeki Beks Bodrum tanker gemisi, Tunus-Malta arasında seyir halindeyken batmak üzere olan mülteci teknesine yardım etti.

Güncel
  • 25.03.2024 12:33
  • Giriş: 25.03.2024 12:33
  • Güncelleme: 25.03.2024 12:39
Kaynak: DHA
Tanker gemisi, Akdeniz'de boğulmak üzere olan 120 mülteciyi kurtardı
Fotoğraf: DHA

Beks Gemi İşletmeciliği yönetiminde tanker gemisi, Akdeniz açıklarında boğulmak üzere olan 120 mülteciyi kurtardı. 

Beks Bodrum tanker gemisi, Tunus-Malta arasında seyir halindeyken, boğulmak üzere olan 120 mültecinin bulunduğu tekneye yardım etti.

Geminin mürettebatı, mültecileri gemiye alarak gıda yardımında bulundu.

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