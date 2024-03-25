Tanker gemisi, Akdeniz'de boğulmak üzere olan 120 mülteciyi kurtardı
Beks Gemi İşletmeciliği yönetimindeki Beks Bodrum tanker gemisi, Tunus-Malta arasında seyir halindeyken batmak üzere olan mülteci teknesine yardım etti.
Kaynak: DHA
Beks Gemi İşletmeciliği yönetiminde tanker gemisi, Akdeniz açıklarında boğulmak üzere olan 120 mülteciyi kurtardı.
Beks Bodrum tanker gemisi, Tunus-Malta arasında seyir halindeyken, boğulmak üzere olan 120 mültecinin bulunduğu tekneye yardım etti.
Geminin mürettebatı, mültecileri gemiye alarak gıda yardımında bulundu.