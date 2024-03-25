Tanker gemisi, Akdeniz'de boğulmak üzere olan 120 mülteciyi kurtardı

Beks Gemi İşletmeciliği yönetimindeki Beks Bodrum tanker gemisi, Tunus-Malta arasında seyir halindeyken batmak üzere olan mülteci teknesine yardım etti.

Güncel 25.03.2024 12:33 Giriş: 25.03.2024 12:33

Güncelleme: 25.03.2024 12:39 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA