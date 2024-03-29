Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller'e kadına yönelik şiddet ve tehditten ödül gibi ceza!

Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller, eşine karşı ‘yaralama’ suçundan ceza aldı. Mahkeme cezayı 4 bin 500 liralık adli para cezasına çevirdi. Çiller'in Tehdit etmek suçundan aldığı hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller’in eşi Zeynep Çiller’e yönelik şiddet uyguladığı davada karar çıktı.

Yürütülen soruşturma sonrası Mert Çiller hakkında ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından dava açıldı.

Dava dosyasına, Zeynep Çiller’in uğradığı şiddeti delillendiren bir dizi fotoğraf karesi de girdi.

Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapor da Zeynep Çiller’in ağır bir şiddete maruz kaldığını ortaya koydu.

Dosyaya sunulan dilekçelerde ise Mert Çiller’in, eşini duvardan duvara vurduğu kaydedildi. Dilekçede, eşinden şiddet gören Zeynep Çiller’in, Tansu Çiller tarafından da, çocukları ile tehdit edildiği öne sürülmüştü.

ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar ise geçen günlerde çıktı. Mahkeme, Mert Çiller’e, eşine yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan verdiği kısa süreli hapis cezasını 4 bin 500 liralık adli para cezasına çevirdi.

Verilen bu ceza için hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Mahkeme, Mert Çiller’e ‘tehdit’ suçundan ise 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Bu ceza için de hükmün açıklanması geri bırakılması kararı verildi.

Anılan karara, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itiraz edildi. Karara ilişkin telefonla ulaştığımız Zeynep Çiller’in avukatları, bu aşamada yorum yapamayacaklarını bildirdi. Mert Çiller’in avukatından ise görüşme talebimize yanıt verilmedi. Zeynep Çiller’in eşine karşı açtığı boşanma davası ise sürüyor.