Tanzanya'da trafik kazası: 25 ölü, 21 yaralı

Tanzanya'nın kuzeyinde dört aracın karıştığı trafik kazasında 7'si yabancı uyruklu 25 kişi hayatını kaybetti. Kazada 21 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Tanzanya'da meydana gelen trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Arusha-Namanga otoyolunda seyir halindeki kamyon kontrolden çıkarak 3 araca çarptı.

Devlet Başkanlığı'ndan yaptığı açıklamaya göre, 25 kişinin öldüğü kazada 21 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında ABD, Güney Afrika, Kenya, Togo, Madagaskar ve Burkina Faso uyruklu kişiler bulunuyor.

Kazaya karışan araçlardan birinin gönüllü öğretmenleri taşıdığı, kamyon sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.