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Tapuda rüşvet operasyonu: Kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 8 kişi adliyede

Tekirdağ merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel
  • 21.12.2023 12:12
  • Giriş: 21.12.2023 12:12
  • Güncelleme: 21.12.2023 12:22
Kaynak: İHA
Tapuda rüşvet operasyonu: Kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 8 kişi adliyede
Fotoğraf: İHA

Tekirdağ, Kırkılaeri ve İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında kamu görevlilerin de olduğu 8 adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik rüşvet soruşturması çerçevesinde Tekirdağ merkezli olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 kişi olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 

Operasyonda 9 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet farklı ebatlarda tabanca mermisi, 5 adet tabanca şarjörü, 307 adet bandrollü/bandrolsüz şişe içerisinde kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 adet cep telefonu, flash bellek, laptop, ajanda vb. materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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