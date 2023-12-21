Tapuda rüşvet operasyonu: Kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 8 kişi adliyede
Tekirdağ merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ, Kırkılaeri ve İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında kamu görevlilerin de olduğu 8 adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik rüşvet soruşturması çerçevesinde Tekirdağ merkezli olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 kişi olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda 9 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet farklı ebatlarda tabanca mermisi, 5 adet tabanca şarjörü, 307 adet bandrollü/bandrolsüz şişe içerisinde kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 adet cep telefonu, flash bellek, laptop, ajanda vb. materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.