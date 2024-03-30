Taraftardan Bursaspor’a propaganda tepkisi: “Seçim bürosu musunuz?”

Bursaspor taraftarı, yerel seçimlere 2 gün kala yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş’a yaptığı teşekkür mesajını, kulübü siyasete karıştırma ve siyasi propaganda yapma gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi.

31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala siyasi arenada yaşanan seçim atmosferi spor kulüplerini de sardı.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Bursaspor’dan ise taraftarın tepkisini çeken bir paylaşım geldi.

Yeşil beyazlı kulübün seçime 2 gün kala resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş için teşekkür mesajı yayınlaması taraftarlar nezdinde spor kulübünü siyasete karıştırmak ve seçim propagandası yapmak nedeniyle tepkilere yol açtı.

Bursaspor’un, ‘’Kulübümüze son dönemdeki maddi manevi katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ ifadelerinin yer aldığı paylaşımın altına ise “Burası reklam yeri değil”, “siyasetiniz batsın”, “Siz seçim bürosu musunuz” şeklinde ifadelerin olduğu tepki mesajları geldi.