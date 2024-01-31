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Taraftarlar seçti: En güzel gol Kerem Aktürkoğlu'nun

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında atılan en güzel goller taraftarların oylamasıyla seçildi. Zirvede, Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'da oynanan maçta Manchester United'a attığı gol yer aldı.

Spor
  • 31.01.2024 15:20
  • Giriş: 31.01.2024 15:20
  • Güncelleme: 31.01.2024 16:03
Kaynak: Haber Merkezi
Taraftarlar seçti: En güzel gol Kerem Aktürkoğlu'nun
Fotoğraf: DepoPhotos

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında atılan en güzel 10 golü sıralandı. Taraftarların oylarıyla oluşan istenin ilk iki sırasında Galatasaraylı futbolcular yer aldı.

Zirvede, Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'da oynanan ve 3-3 biten Manchester United maçında skoru belirleyen golü yer aldı.

2 numarada ise yine İstanbul'da oynanan ve 2-2 berabere biten Kopenhag maçında Tete'nin attı gole yer verildi.

Taraftarların seçtiği en güzel 10 gol sıralamasında yer alan futbolcular ve maçlar şöyle:

1- Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray - Manchester United)
2- Tete (Galatasaray - Kopenhag)
3- Xavi Simons (Leipzig - Kızılyıldız)
4- Erling Haaland (Manchester City - Young Boys)
5- Bruno Fernandes (Galatasaray - Manchester United)
6- Bruma (Union Berlin - Braga)
7- Gabriel Jesus (Sevilla - Arsenal)
8- Morata (Atletico Madrid - Celtic)
9- Elia (Young Boys - Manchester City)
10- Joelinton (Newcastle United - Milan) 
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