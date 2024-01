Taraftarlar seçti: En güzel gol Kerem Aktürkoğlu'nun

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında atılan en güzel 10 golü sıralandı. Taraftarların oylarıyla oluşan istenin ilk iki sırasında Galatasaraylı futbolcular yer aldı.

Zirvede, Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'da oynanan ve 3-3 biten Manchester United maçında skoru belirleyen golü yer aldı.

🇹🇷 Kerem Aktürkoğlu wins Goal of the Group Stage!



#UCLGOTGS | @Heineken