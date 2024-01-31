Taraftarlar seçti: En güzel gol Kerem Aktürkoğlu'nun

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında atılan en güzel goller taraftarların oylamasıyla seçildi. Zirvede, Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'da oynanan maçta Manchester United'a attığı gol yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında atılan en güzel 10 golü sıralandı. Taraftarların oylarıyla oluşan istenin ilk iki sırasında Galatasaraylı futbolcular yer aldı.

Zirvede, Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'da oynanan ve 3-3 biten Manchester United maçında skoru belirleyen golü yer aldı.

🇹🇷 Kerem Aktürkoğlu wins Goal of the Group Stage! 👏



Here's how the fans voted 👇#UCLGOTGS | @Heineken pic.twitter.com/Nh1KvfjmCI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 31, 2024

2 numarada ise yine İstanbul'da oynanan ve 2-2 berabere biten Kopenhag maçında Tete'nin attı gole yer verildi.

Taraftarların seçtiği en güzel 10 gol sıralamasında yer alan futbolcular ve maçlar şöyle:

1- Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray - Manchester United)

2- Tete (Galatasaray - Kopenhag)

3- Xavi Simons (Leipzig - Kızılyıldız)

4- Erling Haaland (Manchester City - Young Boys)

5- Bruno Fernandes (Galatasaray - Manchester United)

6- Bruma (Union Berlin - Braga)

7- Gabriel Jesus (Sevilla - Arsenal)

8- Morata (Atletico Madrid - Celtic)

9- Elia (Young Boys - Manchester City)

10- Joelinton (Newcastle United - Milan)