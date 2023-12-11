Taraftarlarla polis çatışmıştı: Yunanistan'da maçlar 2 ay boyunca seyircisiz oynanacak

Yunanistan hükümeti, son günlerde taraftarlar arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle ülke genelindeki spor müsabakalarının 2 ay boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Yunanistan hükümeti, kavga veya çatışma çıkma riski nedeniyle Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan, lig maçlarının iki ay boyunca seyircisiz oynanmasını talep etti.

Yunanistan'ın önde gelen haber sitesi Kathimerini'nin aktardığına göre Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis tarafından pazar günü Maximos Konağı'nda yapılan bir toplantının ardından pazartesi günü açıklanan bu tedbir, taraftarların karıştığı ve bir polis memurunun işaret fişeğiyle ağır yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmaların ardından geldi.

Yasak, Süper Lig 1'deki ilgili kulüplere bağlı Süper Lig 2'deki B takımlarının iç saha maçları için de geçerli olacak.

AVRUPA MAÇLARINI DA KAPSAYABİLİR

Sözcü Marinakis, taraftar yasağının seçici olarak Yunan kulüplerinin Avrupa müsabakalarındaki iç saha maçlarını da kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi.

Marinakis, perşembe günü Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda Olympiacos ile Bate Borisov arasındaki Avrupa Ligi maçının da seyircisiz oynanacağını açıkladı.