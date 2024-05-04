Tarih verildi: "Emily in Paris" yeni sezonuyla izleyiciyle buluşacak

Netflix'ten sevilen yapımlarından "Emily in Paris" dizisinin 4. sezonunun yayınlanacağı tarih duyuruldu. Sezonun ilk kısmı 15 Ağustos'ta, ikinci kısmı ise 12 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

Dünyaca ünlü oyuncu Lily Colins'in başrolünde yer aldığı Netflix'in sevilen yapımlarından "Emily in Paris"in 4. sezonu geliyor.

Dizinin iki parça halinde yayınlanacağını duyuran Netflix, 4. sezonun ilk kısmının 15 Ağustos'ta izleyeciyle buluşacağını duyurdu. İkinci kısmın ise 12 Eylül'de yayınlanacağını duyuran şirketin sosyal medya açıklamasında, dizi karakterlerinin yer aldığı bir video da paylaşıldı.

Hollywood grevlerinin de etkisiyle kısa süreli ertelenen dizi, yeni yılla birlikte çekimler için Fransa'ya geri döndü. Paris çekimlerini tamamlayan Emily in Paris ekibi, çekimlere Roma'da devam ediyor.