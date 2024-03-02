Tarih verildi: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor
ADF'de konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.
Kaynak: AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye geliyor.
3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında geldiği Antalya'da konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ankara'ya geleceğini bildirdi.
Maliki, ziyaretin 5 Mart Salı günü gerçekleşeceğini kaydetti.