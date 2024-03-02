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Tarih verildi: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

ADF'de konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Siyaset
  • 02.03.2024 11:42
  • Giriş: 02.03.2024 11:42
  • Güncelleme: 02.03.2024 11:47
Kaynak: AA
Tarih verildi: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor
Fotoğraf: AA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye geliyor. 

3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında geldiği Antalya'da konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ankara'ya geleceğini bildirdi.

Maliki, ziyaretin 5 Mart Salı günü gerçekleşeceğini kaydetti.

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