Tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor

Motorin fiyatlarına 29 Ocak Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, 29 Ocak Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 41,62 TL'ye, Ankara'da 42,32 TL'ye ve İzmir'de 42,53 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatı, 20 Ocak Cumartesi gecesinden itibaren 1 lira 15 kuruş zam gelmişti. AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.