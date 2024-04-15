Tarih verildi: Threads uygulaması Türkiye’de geçici olarak kapatılıyor

Meta Platforms, Türkiye'de 29 Nisan'dan itibaren Threads uygulamasını geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Facebook'un sahibi Meta Platforms, Threads uygulamasını Türkiye'de 29 Nisan Pazartesi'den itibaren kapatacağını açıkladı.

Şirket açıklamasında Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir uygulaması kararına uygun şekilde uygulamanın geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Reuters’ın haberine göre Rekabet Kurumu, geçen ay Meta Platforms hakkında yürüttüğü soruşturmada günlük 4,8 milyon TL idari para cezası kararı vermiş ve Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

Açıklamada, bu durumdan Facebook, Instagram, Whatsapp ya da Türkiye'de hizmet veren başka bir Meta uygulamasının etkilenmeyeceği de belirtildi.