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Tarihi döviz alımı yapılmıştı: Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 126,9 milyar dolar oldu. Altın rezervleri ise aynı haftada 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi. Banka, geçtiğimiz hafta 11 milyar dolar döviz alımı yapmıştı.

Ekonomi
  • 09.05.2024 14:54
  • Giriş: 09.05.2024 14:54
  • Güncelleme: 09.05.2024 14:59
Kaynak: AA
Tarihi döviz alımı yapılmıştı: Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ AZALDI 

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.

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Merkez Bankasından tarihi döviz alımı
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