Tarihi kale çöplüğe döndü

Haber Merkezi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulanan tarihi Birca Belek Kalesi çöplüğe döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2021 yılında kalenin restorasyon işini Zeydanlı Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye verdi. MA’da yer alan habere göre, yaklaşık bir yıl önce bitmesi gereken restorasyon halen devam ediyor.

Restorasyon sürerken, kalenin etrafı çöplüğe döndü. Aslan heykeli bölgesi ile kale diplerinde çöp yığınları oluştu. Birca Belek’in tarihi, milattan önce (M.Ö.) 4 bin yıla dayanıyor. Guti, Med, Asur krallıkları ve Botan Mirliği burada hüküm sürdü. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde uzun yıllar askeri üs olarak kullanıldı. 2010 yılında askeriye boşaltıldı.