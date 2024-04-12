Tarihi kaleye bahçe duvarı!

Restorasyon facialarına bir yenisi daha eklendi. Mersin'de restorasyonu süren Hebilli Kalesi’nin son haline ‘bahçe duvarı gibi’ diyerek tepki gösteren arkeolog Ali Topal, “Bu, restorasyon değil mantolama" dedi.

HABER MERKEZİ

Son yıllarda giderek yaygınlaşan ‘restorasyon faciası’ örneklerine Hebilli Kalesi de eklendi.

Mersin kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki kalenin restorasyonunda kaplama malzeme kullanılması ve mantolama benzeri bir uygulama yapılması tepkilere yol açtı.

Arkeolog Ali Topal, "Kalenin dıştan görünen yüzüne tuğla gibi moloz taşlar döşendi. Kalenin etrafında bahçe duvarı gibi yükseliyor" dedi.

Bizans yapısı olduğu düşünülen ve MS 7. yüzyıldan itibaren Emeviler'e ev sahipliği yapan Hebilli Kalesi’nde inşaat hızıyla süren çalışmalar, uzmanların tepkisini çekti. Kalenin kalker taşı yerine moloz benzeri bir malzemeyle kaplanması, “bahçe duvarı gibi”, “restorasyon değil mantolama” gibi eleştiriler aldı. Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyonun arkeologlar arasında tartışmalara konu olduğu belirtildi.

MOLOZ TAŞLA KAPLI

Gazeteduvar'ın haberine göre Mersin’in sembol yapılarından biri olan Hebilli Kalesi’nin tartışma yaratan restorasyonunu yerinde incelemek isteyen ekibe izin verilmediğini öne süren arkeolog Ali Topal, özetle şunları söyledi:

“Restorasyonun orijinaline uygun yapılacağı söylenmişti; ama gördüğümüz uygulama hiç de öyle değil. Kalede çalışmalar bir restorasyondan beklenmeyecek şekilde çok hızlı gidiyor. Çok saçma bir biçimde inşaat çalışması gibi yani. Restorasyondan çok mantolama gibi bir çalışma yapılıyor. Aslında kalenin temel malzemesi kalker taşı. Kalenin içerisinde de dış cephesinde de örgü tamamen kalker taşı, kesme taş. Şu anda yüklenici firma tarafından yapının dış cephesi moloz taşlarla kaplanıyor. Şu anda kalenin dıştan görünen yüzüne tuğla gibi moloz taşlar döşendi. Kalenin etrafında bahçe duvarı gibi yükseliyor. Uygulama yapılan taşı henüz tam olarak tespit edemedik. Ancak kesinlikle kalker değil. Standart inşaat malzemesi gibi duruyor. Oysa bu kalker yapı yine kalker malzeme kullanılarak restore edilmeliydi. Aslına uygun biçimde, doğal dokuyu bozmayacak bir restorasyon yapılmalıydı.”