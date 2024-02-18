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Tarihi mezarı asitle eritmeye çalışan mezar hırsızları yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı asitle eritmeye çalışan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Güncel
  • 18.02.2024 22:43
  • Giriş: 18.02.2024 22:43
  • Güncelleme: 18.02.2024 22:46
Kaynak: iHA
Tarihi mezarı asitle eritmeye çalışan mezar hırsızları yakalandı
FOTOĞRAF: İHA

Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı asitle eritmeye çalışan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Bursa’nın İznik ilçesinde Çamlıca Mahallesi’nde T.Ö. (30), E.D. (30), ve İ.G (30) isimli şahıslar, gece saatlerinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı eritmek için 7 kilo asit döktü.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el koyan ekipler, şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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