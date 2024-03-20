Tarihi posta kartlarıyla nostaljik bir yolculuk

Haber Merkezi

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yeni kitabı "Antranik’ten Foto Rıdvan’a, Mugamyanlar’dan Gökçeatam’a Ankara’da Fotoğrafçılık ve Posta Kartları" okurla buluştu.

Kitapta Ankara’nın 1890-1960 yıllarına damga vuran fotoğraflar ve posta kartları, dönemin toplumsal değişimini yansıtan bir bakış açısıyla ele alınıyor. Kitap 400’ü aşkın siyah-beyaz fotoğrafı, 300’ü aşkın siyah-beyaz posta kartını ve 70’i aşkın renkli posta kartını içeriyor.