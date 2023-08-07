Tarihi Rami Kışlası rant aracı olacak!

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, kütüphaneye dönüştürülen tarihi Rami Kışlası’nı Hazine’ye devretmeye hazırlanıyor. Tarihi bina önünde basın açıklaması yapan CHP’li meclis üyeleri, AKP’li belediyenin tarihi yapının devri karşılığında Hazine’den ranta uygun araziler alacağını açıkladı.

birgun.net

İstanbul’daki AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, restorasyonuna milyonlarca lira harcanan tarihi Rami Kışlası’nı Hazine’ye devretmeye hazırlanıyor.

Belediye, Rami Kütüphanesi adı altında kullanılan tarihi yapının devri karşılığında da ranta uygun araziler alacak.

CHP, “Eyüp'ün kültürel mirası olan Rami Kışlası'nın acımasızca AKP’li Eyüpsultan Belediyesi tarafından trampa operasyonuna kurban edileceğine” vurgu yaparak Rami Kışlası’nın önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasında, “Bugün burada toplanmamızın sebebi; satış sevdalısı AKP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in kültürel mirasımız olan 89 bin 192 metrekare yüzölçümlü tarihi Rami Kışlası’nın köylerdeki tarla vasfında değersiz taşınmazlarla trampasının Belediye Meclis gündemine sunmasıdır. Bizler CHP’li Meclis üyeleri olarak; Eyüpsultan halkının hakkını ve hukukunu koruyarak, halkı ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirerek denetleme görevimizi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” denildi.

"ARSALAR YANDAŞLARA SATILACAK"

AKP’li Belediye Başkanı Deniz Köken’in devir işlemi için Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırmasının da altının çizildiği açıklama şu ifadeler yer aldı:

“Bu teklif ile Rami Kışlası trampa edilerek alınacak arsalar da kısa sürede satılacaktır. Bir sene sonra Eyüpsultan Belediyesi’nin elinde ne Rami Kışlası nede bu taşınmazlar kalmayacaktır. Arsalar yandaşlara satılarak rant sağlanacak, beklide yok pahasına siyasi hesaplar ve çıkarlar için alıcılarının bile hazır olduğu belediyenin kaynakları geçmişte olduğu gibi birilerine peşkeş çekilecektir. Belediye Meclisi’ne gelen bu teklifin gelecekte ne olacağı belli olduğundan CHP Meclis Gurubu olarak ret oyu vereceğimizi ve bunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Eyüpsultan Belediye Başkanı ve yönetimini, kararı bir kez daha gözden geçirmeye davet ediyoruz. CHP Eyüpsultan Belediye Meclisi Grubu ve CHP İstanbul İl Başkanlığı Kent Hakları izleme kurulu olarak gerekli itirazlarımızı yapmaya devam edeceğiz.”

ERDOĞAN AÇMIŞTI

250 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul'daki Rami Kışlası 1,5 yıllık restorasyon çalışması sonrasında kütüphaneye dönüştürüldü. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ocak ayında açılan kütüphanenin, Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olacağı ifade edilmişti.