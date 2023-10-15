Tarihi Topkapı Surları'nda erkek cesedi bulundu

Fatih'te Tarihi Topkapı Surları'nda bulunan erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Fatih Ulubatlı Hasan Kavşağı mevkiinde bulunan Tarihi Topkapı Surları'nda vatandaşlar erkek cesedi buldu. Vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis ve sağlık ekipleri, ceset üzerinde izler olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda ölen kişinin 35 yaşında olduğu tespit edildi. İncelemeler sonunda surların üstünden itfaiyenin yangın merdiveni ile aşağıya indirilen ceset, incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.