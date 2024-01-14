Tarihi yapıyı cami derneğine verdiler

Yerel seçime aylar kala AKP’li Üsküdar Belediyesi, Mimar Sinan’ın 1583 yılında inşa ettiği tarihi Darülkurra binasını cami koruma derneğine tahsis etmek için yetki aldı.

İsmail ARI

İstanbul’daki AKP’li Üsküdar Belediyesi, yerel seçimlere kısa bir süre kala yine tartışma yaratacak birçok karara imza attı. Üsküdar Belediye Meclisi’nin ocak ayı oturumunda, Mimar Sinan tarafından 1583 yılında yapılan tarihi Darülkurra binasının tahsisi ile ilgili teklif görüşüldü.

Meclis’e sunulan teklifte, Üsküdar Atik Valide Camii Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği’nin belediyeye başvurarak, Atik Mahallesi’nde bulunan tarihi Darülkurra binasını kullanmayı talep ettiği belirtildi.

AKP’li belediye yönetimi de tarihi binayı cami derneğine kullandırmak için işbirliği protokolü imzalamak için Meclis’ten yetki istedi. CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e cami derneği ile protokol imzalaması için yetki verildi. Tarihi yapının daha önce de Hafızlar Derneği’ne kullandırıldığı öğrenildi.

KURAN KURSU YAPILACAK

Tepki çeken bir başka karar ise belediyenin Çengelköy Mahallesi’ndeki 2 bin 700 metrekarelik arsasının kullanımına dair oldu. Meclis’e sunulan teklifte, “Üsküdar Müftülüğü tarafından Çengelköy Mahallesi’nde nitelikli ve çok fonksiyonlu örnek bir Kuran kursuna ihtiyaç olduğu, mülkiyeti belediyeye başkanlığımıza ait olan taşınmazın da ihtiyaca uygun olduğu yönünde değerlendirme yapılarak, söz konusu arsanın imar planı tadilatı yapılarak İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi talep edilmiştir” denildi.

CHP’li meclis üyeleri ise teklife, “Söz konusu arazinin etrafında 4-5 cami bulunuyor ve bu camilerde Kuran kursu da yer alıyor. O nedenle bu arazi kültürel tesis alanı olarak kalmalı” diye itiraz etti. Ancak CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerini oylarıyla arazi yapılan imar planı değişikliğiyle Kuran kursu inşa edilmesi için uygun hale getirildi.

Tüm bunların yanında bir de Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın iştiraki olan Üsküdar Kent Hizmetleri Anonim Şirketi’nin SGK prim borcu olduğu ve bu nedenle belediyeye ait 15 arazinin borca SGK’ye devredileceği belirtildi.