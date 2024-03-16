Tarihin 36 yıllık kara lekesi: Halepçe Katliamı

Haber Merkezi

Modern dünya tarihinde Hiroşima ve Nagazaki’den sonra en büyük kimyasal saldırısı olarak kaydedilen Halepçe Katliamı’nın üzerinden 36 yıl geçti. 16 Mart 1988’de 5 bini aşkın kişi, Irak’ın devrik diktatörü Saddam Hüseyin'in emriyle düzenlenen bombardımanda yaşamını yitirmişti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından yapılan açıklamada, katliamın tarihte bir utanç sayfası olduğu aktarıldı. Açıklamada, Kürtlere yönelik savaş ve soykırım politikaları da uluslararası anlaşmalarla yasaklanmasına karşın kimyasal silah kullanımının devam ettiği aktarıldı. Açıklamada son olarak şöyle denildi: “İnsanlık tarihine yeni utanç sayfalarının eklenmesine izin vermeyelim, savaşlara, katliamlara karşı mücadele edelim. Başka Halepçeler, başka soykırımlar yaşanmasın!”