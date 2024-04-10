Tarihin üzerine liman yapılacak

Arkeolojik sit alanı tecil edilmesi beklenen bölgede yurttaşların ve belediyenin itirazlarına rağmen yapımı planlanan yat limanı projesine onay verildi. 13 yıldır ısrarla yapılmak istenen proje yargıya taşınacak.

Gökay BAŞCAN

Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün görüşü üzerine iptal edilen yat limanı projesi revize edilmesinin ardından onaylandı. Bölge halkının karşı çıktığı İasos Yat Limanı projesi, arkeolojik sit alan için süreci devam eden bölgeyi de kapsıyor. Hem deniz ekosistemini tehdit eden hem de bölge halkının kullandığı sosyal alanları tehdit eden proje yargıya taşınacak.

Yat limanlarıyla kuşatıla Muğla Milas’ın Kuyukışlacık Mahallesi, Zindaf Çınarcık Mevkii’ni de kapsayan Güllük Körfezi’nde uzun yıllardır bölge halkını tedirgin eden projeye onay verildi. 150 yat kapasiteli İasos Limanı için ilk olarak 2011 yılında çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi. 7 yıl içerisinde faaliyete geçmemesi nedeniyle verilen olur kararı iptal oldu. Projenin sahibi Birol Bursa isimli şahıs, ikinci kez ÇED başvurusu yaptı. Nisan 2022’de başlatılan ÇED süreci, Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü nedeniyle sonlandırıldı. Görüşte, bölgenin deniz canlıların üreme alanı olduğunu ve projenin zarar vereceği belirtildi. Sürecin sonlandırılmasını ardından proje revize edilerek dolgu iptal edildi ve yerine kazık çakılmasına karar verildi.

BÖLGE HALKI KARŞI ÇIKIYOR

Revize projenin ÇED süreci kapsamında yapılan halkın katılım toplantısına bölge halkının tepkileri damga vurdu. 21 Temmuz 2022’de yapılan toplantıda İasos Mahalle Meclisi Derneği üyeleri ve bölge halkı projeye karşı itirazlarını dile getirdi.

OLUMSUZ GÖRÜŞ VERDİ

ÇED süreci kapsamında sürece dahil olan Muğla Büyükşehir Belediyesi de olumsuz görüş verdi. Bölgenin, I. derece arkeolojik ait alanı olarak tescil edilmesine yönelik olarak sürecin devam ettiği hatırlatıldı. Ayrıca projeye ilişkin, “Sonuç olarak, bakım onarım hizmeti sunacak çekek yerinin ise gerek denizde gerekse karada işgal edeceği alan ve son derece ciddi çevresel etkileri nedeniyle oldukça hassas bir deniz alanı üzerinde inşası ve işletmesi bölgedeki hava, deniz ve kara ekosisteminde geri dönüşsüz tahribatlara yol açacaktır” denildi. Su ürünlerinin üreme alanlarında geri dönüşü imkansız zararlar oluşacağı belirtilen görüşte şu ifadeler yer aldı: “Proje kapsamında, deniz ve kara alanında toplam 38 bin 551,17 metrekare doğal alanın işgal edileceği, kara alanında planlanan çalışmaların mevcut flora ve faunaya zarar vereceği, deniz alanında yapılacak kazıklı sistem ve yüzer yapıların su ürünleri üreme alanı, sucul ekosistem ve deniz dibi ekolojik yapısında telafisi mümkün olmayacak şekilde tahribata neden olacağı ve projede kamu yararı bulunmadığı hususları değerlendirildiğinden söz konusu proje kurumumuzca olumsuz değerlendirilmekte olup uygun bulunmamaktadır.”

PROJE YARGIYA TAŞINACAK

Kararı BirGün’e değerlendiren İasos Mahalle Meclisi Derneği Başkanı Hülya Scobie, dava açacaklarını belirtti. “Doğanın dengesini bozacak her türlü projeye karşıyız” diyen Scobie, “Halkın katılımı toplantısında herkesin projeye istemediklerini dair imza vermesine rağmen bu kararın alınmasına çok üzüldük. Halkın kullandığı plajların ve sosyal alanların dibine kurmaya planlıyorlar. Bu bölgedeki kirlilik düzeyi bir yat limanını daha kaldırmaz. Koruma altında olan pinaların yaşam olanları yok edilecek” ifadelerini kullandı.