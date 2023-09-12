Tarık Akan Aydınlanma Sempozyumu 14 Eylül'de

Uluslararası Tarık Akan Aydınlanma Sempozyumu, 14 Eylül'de Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Tarık Akan Toplantıları'nın 4'üncüsü gerçekleştirilecek.

Vakıf tarafından gerçekleştirilecek olan Aydınlanma Sempozyumu programı da belli oldu.

Program, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek.

14 Eylül'de gerçekleşecek olan etkinlikler şu şekilde:

10.00 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

10.10-10-20 Sunuş Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu

10.20-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Yavuz Unat “Bilim Tarihinde Aydınlanma”

11.00-11.20 ARA – Çay - Kahve

11.20-12.45

Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu “Eskiçağdan Aydınlanmaya Sözlük ve Anskiklopediler”

Doç. Dr. Güler Demir “Aydınlanma Dönemi ve Kütüphanelerin Dönüşümü”

Ayşe Feride Kop / Doç. Dr. Hamid Derviş "Aydınlanma Döneminde Avrupa’da Evrensel Kütüphane Çalışmaları"

Dr. Ali Kavak “Türkiye’de Kütüphanelerin Aydınlanma Sürecindeki Rolü: Bilgi Ve İnsanlığın Yükselişi”

12.45-14.00 ÖĞLE ARASI

14.00-15.15 Ali Alim Baykara, ““Aydınlanma ve Eğitim: Doğu Türkistan”

Dr. Ayşenur Güneş / İlker Çakmakkaya “Aydınlanma ve Kütüphane: Göl Köy Enstitüsü Kütüphane Dermesinin İçerik Analizi”

İrem Feray İbikoğlu / Burak Savaş Sarıçoban “Türk Kütüphaneciliğinde Bir Aydınlanmacı: Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz”