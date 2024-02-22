Tarık Tarcan, Mehmet Ali Erbil ile ilgili gerçeği yıllar sonra anlattı

Çarkıfelek'in ilk sunucusu Tarık Tarcan, kendisinden sonra programın sunuculuğunu neden Mehmet Ali Erbil’in yaptığını Enver Aysever'e anlattı. Programda “şarlatanlık” istendiği için sunuculuk görevine Erbil’in getirildiğini söyleyen Tarcan, “Toplum böyle istiyor” dedi.

Çarkıfelek programının ilk sunucusu ve 90’lı yılların popüler ismi Tarık Tarcan, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Uzun soluklu sessizliğinin ardından Enver Aysever’in YouTube’daki programına konuk olan ve Çarkıfelek’ten ayrılma sürecini anlatan Tarcan, “Para kazanmadım, çok az rakamlara o işi yapmıştım ama tabii televizyon da beni çok önemli yerlere getirdi. Daha sonra özel kanallar daha çok gelişmeye yeni yarışmalar üremeye başlayınca biz de reyting düşükleri yaşamaya başladık" dedi.

Sonrasında kendisine “Tarık bey siz oyuncusunuz biraz böyle şarlatan-komiklik falan yapar mısınız?” diye sorulduğunu belirten Tarcan, “Ben oyuncuyum yaparım ama tarzım değil onun için ben bu işi bırakayım” dediğini aktardı.

Tarcan bunun üzerine Çarkıfelek’in sunuculuk görevine Mehmet Ali Erbil’in getirildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bıraktım sonra bu işe çok yakışan Mehmet Ali Erbil bu işi götürdü o anlamda götürdüğünü çok iyi biliyoruz. Toplum böyle istiyor.”

Tarık Tarcan, Mehmet Ali Erbil'in kendisini yayına çağırmadığını söyleyerek "Türk televizyonu böyle yayıncılığı ve böyle sunuculuğu ahlak olarak etik değerler olarak kabul etmemesi reddetmesi gerekirken neler yaşandı neler reyting alma adına...” dedi.