Tarikatlar, okulda hadis okutacak

Aralarında Ensar Vakfı, Genç İHH, Peygamber Sevdalıları, TÜGVA’nın da bulunduğu gerici kuruluşlar Hadis Halkaları Platformu adı altında okul kantini ve kampüslerinde "hadis okuma kampanyası" başlattı.

Berkay SAĞOL

Aralarında birçok tarikat ve cemaatin bulunduğu, “sivil toplum kuruluşu” adı altında faaliyet gösteren yapılar Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kendileriyle imzaladığı protokoller dışında da okullarda faaliyet göstermeye çalışıyor. Gerici vakıf ve tarikatlar şimdi de okul kantinleri, kampüsler ve fabrikalarda hadis okuma kampanyası başlattı.

İslam dininde kutsal kabul edilen ve 12 Ocak’ta başlayan üç aylarda “hadis-i şerif” etkinlikleri düzenleyecek olan Hadis Halkaları Platformu’nun internet sitesine çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere üç farklı seviyede kitapçıklar halinde hadisler konuldu. Söz konusu sitede hadis halkalarının en az 4 hafta sürecek şekilde planlandığı ve üç ayların sonuna kadar sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bir grupta en az 2 en fazla 7 kişinin bulunması şartını taşıyan okuma grupları evler, okul kantinleri, camiler, kampüsler ile fabrika mescitleri gibi yerlerde oluşturulabilecek. Öte yandan platformun internet sitesinde şimdiye kadar 3 bin 300’den fazla kişinin katılımıyla 650 hadis halkası kurulduğunun bilgisi de yer aldı.

Geçen yıl kurulan ve faaliyet gösteren platformun içinde Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği, Ensar Vakfı, Genç İHH, Genç Memur-Sen, Hayrat Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Mostar Gençlik, ÖNDER, Özgür-Der, Peygamber Sevdalıları, Siyer Vakfı, TÜGVA, Uluslararası Genç Derneği, Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği bulunuyor. Platformun için yer alan “Peygamber Sevdalıları Vakfı”nın Hizbullah’a yakınlığı ise tartışılıyor.

ETKİNLİKLERİN ÖNÜ AÇILIYOR

Eğitim dışı unsurların öğrencilerle bu kadar yakından iletişim kurmalarının oldukça problemli bir durum olduğunu belirten Eğitim Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Barış Uluocak, “ÇEDES projesiyle beraber dernekler, vakıflar ve tarikatlarla yapılan protokoller nedeniyle okullarda birçok etkinlik yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okullara yazılar göndererek bu etkinliklerin önünü açıyor ve dinselleştirme hamlelerini sürdürüyor. Anlaşılan tüm bunlar yetersiz görülüyor ki şimdi yeni bir yeni bir kampanya ile okullarda faaliyetlerini yoğunlaştırarak sürdürüyorlar” dedi.

“Okullarda eğitimle alakası olmayan derneklerin, vakıfların yeri olmamalı” diye konuşan Uluocak son olarak şunları aktardı: “Hem pedagojik açıdan hem de laik bilimsel eğitimin tahribatı açısından ciddi sıkıntılı bir durum. Yasal olarak derneklerin ve vakıfların eğitim dışı unsurlar olarak okullarda olması yönetmeliklere aykırı. Eğitim kamusal bir hizmettir ve hiçbir kurum ve kuruluşa devredilemez. Ayrıca okullarda bu kadar kolay yer bulmaları, öğrencilerle bu kadar yakından iletişim kurmaları oldukça problemli bir durum. Okullarda bu tip faaliyetler söz konusu olduğunda mutlaka öğrencilerin ve velilerin sendikalara ulaşarak durumu bildirmesi gerekiyor.”

***

ÇEDES’e karşı Laik Eğitim Platformu kuruldu

‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında okullara imamların görevlendirildiği ilk kentlerden biri olan İzmir’de, eğitimde dinselleştirme, tek tipleştirme, gericileştirme politikalarına karşı “Laik Eğitim, Demokratik Yaşam Platformu” kuruldu. Platformun kuruluş deklarasyonunu açıklayan KESK İzmir Şubeleri Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş, “Siyasi iktidar amacına ulaşmak için okullarda değerler kulübü, ÇEDES protokolü, önlük giyme gibi uygulama ve faaliyetler ile toplumu tek tipleştirmeye, asimile etmeye ve ötekileştirmeye çalışmaktadır. Tüm bu antidemokratik, laiklik karşıtı, eşitlikçi olmayan uygulamalar İzmir'de de yapılmaya çalışılıyor. Bu tür uygulamalara karşı İzmir'de sürekli ve fiili-meşru mücadele hattının oluşturulması amacıyla Laik Eğitim ve Demokratik Yaşam Platformu kurulmuştur” diye konuştu.

Platformun içinde ise Eğitim Sen İzmir şubeleri, Alevi Bektaşi Federasyonu İzmir Bileşenleri, Yamanlar Cemevi, Demokratik Alevi Derneği İzmir Şubesi, Veli-Der İzmir Şubeleri, Övder İzmir Şubesi, Tüketiciyi Koruma Derneği İzmir Şubesi, İzmir Yeşil Gelecek Derneği, İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, İmece Dostluk Dayanışma Derneği, Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri yer alıyor.