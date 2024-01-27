Tarikatlar tatilde bile durmuyor

MEB’in tarikat ve cemaatlerle yaptığı protokoller sonucunda tarikatların faaliyeti tatilde de sürüyor. Server Yaşam Vakfı “Haydi çocuklar camiye”yle, Peygamber Sevdalıları ise “Siyer Yarışması”yla çocukları hedef alıyor.

Deniz GÜNGÖR

Aralarında Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen cemaat ve tarikatlar “sivil toplum kuruluşu” (STK) adı altında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzalanan protokollerle birlikte çocuklara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Okullar yarı tatile girerken tarikatlar ‘yarışma’ adı altında çocukları hedef alan etkinlikler düzenliyor. Bunun son örneği ise Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları’nın Siyer yarışması ile Nakşibendi Tarikatı’na bağlı Server Yaşam Vakfı’nın düzenlediği “Haydi Çocuklar Camiye” projesi oldu.

Server Yaşam Vakfı’nın 22 Ocak tarihinde başlayan ve 31 Ocak tarihine kadar sürecek olan “Haydi Çocuklar Camiye” projesinin amacı “6-13 yaşlarındaki çocukların namazlarını camide cemaatle kılmasını alışkanlık haline getirmek” olduğu ileri sürüldü. Proje kapsamında ise çocuklar, camide namaz kılması sonucunda daha fazla puan alacak. Herhangi bir yaş sınırının olmadığı aktarılan ‘yarışma’ sonucunda ise en çok puan alan çocuklara hediye verileceği ifade edilirken arkadaşlarını getirenlere ise ayrı ‘hediye’ verileceği öğrenildi.

Söz konusu projenin şartnamesinde ise Server Yaşam Vakfı tarafından organize edilen ‘yarışmanın’ ülke genelindeki proje ortağı STK’larla birlikte yapıldığı ifade edildi. Ancak STK’lerin ismi açıklanmadı.

ÇOCUKLAR HEDEFTE

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları ise MEB ile imzalanan protokol çerçevesinde çocukları hedef alan “Siyer Yarışması” adı altında 11 Şubat tarihinde “yarışma” düzenleyecek. 4 kategoriden oluşan “yarışmada” ise tarikatın hedef kitlesi 4. ile 12. sınıf, 2008 ve sonrası doğumlu olup örgün eğitimde okumayan çocuklar oluşturuyor. Söz konusu yarışmanın sorularını ise Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu hazırlayacak. “O’nu oku, O’nu anla” temasında yapılacak olan “yarışmanın” amacı ise çocuklara Muhammed Peygamber’in hayatının öğrenilmesi ve kendi hayatlarına sürdürmeleri olarak aktarıldı.

Yazılı olarak tarikatın şubelerinde, temsilcilik, üye ve gönüllülerinin olduğu yerlerde yapılacak sınavlarda ise birinci ve ikinci kategori kapsamında 4 ila 8. sınıf öğrencileri Abdullah Ayyıldız’ın “Alemlere Rahmet Efendimiz (sav)” adlı kitabından sorumlu tutulacak. Üç ve dördüncü kategori kapsamında olan 9 ila 12. sınıf öğrencileri ve diğer olarak belirtilen çocuklar ise İbrahim Dağılman’ın “Hz. Muhammed (sav) En güzel örnek” isimli kitabı zorunlu tutuldu.