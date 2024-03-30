‘Tarikatlara karşı her daim çocuklarımızı savunacağız’

Haber Merkezi

Eğitim Sen, önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle tarikat ve cemaatlerin eğitim ile yurt faaliyetleri için kamu arazisinden faydalanmasına olan sağlanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, tarikatlara bağlı vakıfların eğitim ve yurt faaliyeti yürütebileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi: “İstismar edilen çocuklarımıza karşı bu karar siyasal bir tercihtir! Devletin kamu kaynaklarını uğruna seferber ettiğiniz tarikat ve cemaatleriniz karşısında bilimsel ve laik eğitimi tüm gücümüzle savunmayı sürdüreceğiz!”