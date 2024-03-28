Tarikatlarla bir protokol daha: Kapılar onlara açık

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerici vakıf ve cemaatlerle imzaladığı protokollere bir yenisi daha eklendi. Bakanlığın, Safa Vakfı’na bağlı Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile protokol imzaladığı ortaya çıktı.

Berkay SAĞOL

Eğitimde tarikat ve cemaat kuşatması son hız sürerken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gerici faaliyetleriyle dikkat çeken birçok vakıfla art arda protokol imzalamaya devam ediyor. Bunun son örneği ise MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 15 Mart’ta Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’yle imzaladığı protokol oldu. Söz konusu dernek, Nakşibendi tarikatının Yahyalı koluyla bağlantılı Safa Vakfı’na bağlı.

İmzalanan protokolün MEB Temel Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulları kapsadığı öğrenildi. Dağıtım yerlerine gönderilen yazıda öğrencilerle, gönüllülük esasına göre yürütülecek sosyal sorumluluk kapsamındaki faaliyetlerin yanı sıra birçok alanı içeren işbirliği protokolü imzalandığı vurgulandı.

ÜÇ YILLIK PROTOKOL

Protokolün 3 yıl boyunca geçerli olacağı belirtilirken tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda 1 yıl daha uzayacağı aktarıldı.

Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Servet Süt aynı zamanda Safa Vakfı’nın açtığı Safa Okulları’nda yönetici. Türkiye genelinde 25 şubesi bulunan okulların misyonu “temel ahlaki değerlerle kuşanmış ve dosdoğru bir inanca sahip” kişiler yetiştirmek. Okullarda ayrıca DEHAM adı verilen ve “değerler eğitimi, hafızlık eğitimi ve manevi eğitim” müfredatı uygulanıyor. Manevi eğitim kapsamında okul öncesinden başlayarak her sınıf için ayrı “Kuran müfredatı” oluşturulduğu kaydedildi. Okullarda 4’üncü sınıfı bitiren öğrencilere ise hafızlık eğitimi verildiği öğrenildi.

Safa Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkan’ın mesajında, “Ayrıca özel okullarda olmayan hafızlık eğitimimizle Türkiye’de öncü olma yolunda ilerliyoruz” ifadeleri yer alıyor. Safa Vakfı’nın Dini İlimler ve Değerler Araştırma Derneği (DİDAR) adı altında medresesi ve 4 ayrı kentte 5 yurdu bulunuyor.

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OKULDA TARİKAT ŞEYHİ ANLATILDI

MEB’in, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) protokolü kapsamında gerici uygulamaların sonu gelmiyor. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Bandırmaya Değer Katan Şahsiyetler” başlıklı panel düzenlendi. Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde, Nakşibendi tarikatının şeyhlerinden olan Hacı Ali Rıza El-bezzaz anlatıldı. Panelin düzenleneceği afişle duyurulurken, gerçekleştirildiğine dair herhangi bir fotoğraf paylaşılmaması dikkat çekti.