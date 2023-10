Tarım Bakanı'ndan İslam ülkelerine: Helal akreditasyonu mekanizması kuralım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Konulu Bakanlar Konferansı’na katıldı. Yumaklı, "Helal akreditasyonu mekanizmasının kurulmasını her platformda gündeme getiriyoruz, burada da gündeme getirdik. Helal mekanizmasının kurulmasıyla ülkeler arası ticaretin çok daha kolaylaşacağını söyleyebilirim" dedi.

Bakan Yumaklı şunları söyledi:

“İki yıl önce Türkiye ev sahibiydi. Bu görevi Katar’a devrettik. Bu süre içinde İstanbul’da alınan kararları hayata geçirdik. Eğitim faaliyetleri, bitki genetiğinin korunması, kırsal kalkınma, gıda güvenliği gibi konularda Türkiye olarak çalışmalar yürüttük. Özellikle krizlere dayanıklı sistemler oluşturmak zorundayız. Bu toplantıda büyük oranda her koşulda, her zaman, herkese yeterli gıdanın sağlanması konusu işlenecek. 57 İİT üyesi var. 2 milyar nüfusa sahip büyük coğrafya ve nüfus. Bunu yapabiliriz. İslam ülkeleri Standartlar ve Meteoroloji Enstitüsü bünyesinde karşılıklı tanınan helal akreditasyonu mekanizmasının kurulmasını her platformda gündeme getiriyoruz, burada da gündeme getirdik. Helal mekanizmasının kurulmasıyla ülkeler arası ticaretin çok daha kolaylaşacağını söyleyebilirim.”