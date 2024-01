Tarım Bakanlığı 600 bin besilik sığır ithal edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için 600 bin baş besilik sığır ithal edecek. İthalatı, Et ve Süt Kurumu ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği yapacak. ESK, besilik sığırların satış fiyatını da belirleyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, 2024 yılı besilik sığır ithalatı ile ilgili ithalat talimatı ve teknik kriterleri yayınladı. ANKA'nın haberine göre 2024 yılında üç dönem halinde toplam 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapılacak.

Fiili ithalat, belirtilen kurallara göre ESK tarafından gerçekleştirilecek. İthal edilecek besilik sığırların satış fiyatı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenecek.

İşletmesi 200 hayvan kapasiteli işletmeler başvuruları Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine yapacak, başvurular Et ve Süt Kurumu tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucu belirlenen izin listesi her dönemin sonunda Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

SIĞIR İTHALATINDA KOTA

Besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 başın altında olan işletmelere 150 bin baş besilik ithalat izni verilirken, işletme besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 baş altında olan işletmelere, yıl içinde en fazla 40 baş besilik sığır ithalat izini verilecek.

İthalat işlemleri tamamlanıp “millileşen” hayvanlarda görülen her türlü hastalık, mecburi kesim veya ölüm durumunda tüm sorumluluk yetiştiriciye ait olacak ve herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacak.

Sığır İthalatı için başvuran işletmelerden talep edilen evraklar ve belirlenecek süre ESK’nın resmi sitesinde yayınlanacak. İthalatına izin verilen işletmeler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan izin listesi halinde duyurulacak.

Yetiştiricilerin, Et ve Süt Kurumu ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarfından talep edilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmemesi ya da belgelerinin uygun görülmemesi durumunda besilik sığır izinleri geçersiz sayılacak.

Türkiye'nin canlı hayvan ithalatı yaptığı 28 izinli ülke var.