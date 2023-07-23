Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrilmişti: Can kaybı 8’e yükseldi

Afyonkarahisar’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada can kaybı 8’e yükselirken, ölenlerden ikisinin kardeş olduğu belirtildi. 7 işçinin cenazeleri toprağa verildi. Minibüsü kullanan sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıkmıştı.

Afyonkarahisar’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada can kaybı sayısı arttı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında dün akşam saatlerinde meydana geldi. B.K. idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarparak devrildi. Minibüsü kullanan 19 yaşındaki gencin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Kazada tarım işçisi olarak çalıştıkları bahçeden dönen işçilerden Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin 7’si Çay Çarşı Camii’ndeki törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verilirken, Perihan Bayar’ın cenazesinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada ölen Salih ve Ünal Can Akkuş’un kardeş olduğu ve birkaç haftadır kiraz toplama işinde çalıştıkları belirtildi.