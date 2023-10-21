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Tarım işçilerini taşıyan minibüs, yakıt tankeriyle çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Kayseri'de tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün, henüz bilinmeyen bir nedenle yakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 21.10.2023 09:24
  • Giriş: 21.10.2023 09:24
  • Güncelleme: 21.10.2023 09:29
Kaynak: AA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, yakıt tankeriyle çarpıştı: 15 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Hüseyin Öztürk'ün kullandığı, tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, Yeşilhisar ilçesi Çadırkaya Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen yakıt tankeriyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 15 işçi, ambulanslarla Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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