Tarım işçilerini taşıyan patpat bahçeye uçtu: 1’i ağır 13 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ’pat pat’ diye adlandırılan tarım aracının tarlaya uçtuğu kazada 1’i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Güncel 18.08.2023 21:46 Giriş: 18.08.2023 21:46

Güncelleme: 18.08.2023 21:48 Kaynak: İHA

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