Tarım işçisinin gücünü göstereceğiz

Emek Servisi

İzmir Bergama’daki Agrobay Seracılık’ta sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 39 işçinin Ankara yürüyüşü sürüyor. Yürüyüşlerinin 7'inci gününde Akhisar'a varan emekçiler, “Tarım işçilerinin, köylülerinin bu ülkede adı, sanı, hakkı olduğunu her yerde göstereceğiz” dedi.

Agrobay işçileri dün vardıkları Akhisar'da “Birleşe birleşe kazanacağız”, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız”, “Sendika hakkımız söke söke alırız" sloganlarıyla karşılandı. Burada açıklama yapan Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Karagöz, “Yürüyüşümüz bir kardeşlik yürüyüşüdür” dedi.

Tarım emekçilerinin yoğun olduğu Akhisar'da olduklarını belirten Kocagöz, “Tarımın olduğu her yerde Tarım-Sen olarak köylünün, çiftçinin, işçinin sorunuyla uğraşmak için buradayız. Bakırçay Havzası’ndan Akhisar’a tarım işçilerinin kardeşliğini örmek için buradayız ve Ankara’ya doğru devam ediyoruz. Tarım işçilerinin, köylülerin hakkı olduğunu burada ve her yerde göstereceğiz. Bu yürüyüşle beraber tarım işçilerinin haysiyetini Ankara’ya, ülkenin kalbine götürüyoruz" diye konuştu.

İşçilerden Fatma Kaya ise maruz kaldıkarı hak gasplarını dile getirerek, “Cenazemiz oldu, hastalandık ücretimiz kesildi. Niye? Patronların cebine daha fazla girsin diye. 3 gün sendikalı olduk 4. gün kapıya konduk. Milletvekilleri, bakanlar bizden kaçtı. Oruç ağzımızla soğuklarda direniyoruz. Bu utanç onların” dedi. Açıklamanın ardından işçiler Salihli'ye doğru yürüyüşe geçti.