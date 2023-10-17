Tarım Kredi Kooperatifi'nin 'sözde' indirimine yurttaşlardan tepki: “Yüzde 50 indirim böyle mi olur?”

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, temel ihtiyaç ile temizlik ürünlerini kapsayan yüzde 50’ye varan indirim kampanyası bugün başladı. İndirimleri gerçekçi bulmayan vatandaşlar indirime tepki gösterdi.



Türkiye genelinde 81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50’ye varan indirim kampanyası bugün başladı. İndirimler ise nohut, mercimek, salça, çay, un, üt, peynir, pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerini ve kağıt peçete, kağıt havlu deterjan, sabun gibi temizlik ürünlerini kapsadı.



Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarındaki indirimli olduğu öne sürülen fiyatlar yurttaşlara inandırıcı gelmedi. Bazı yurttaşlar ürün fiyatlarındaki indirimlerin doğru olmadığını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatif ise bugün başlayan indirim kampanyasının 2 Kasım tarihine kadar devam edeceği belirtti.