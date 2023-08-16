Tarım Kredi’de balans bozuldu

2022’de 82,3 milyon TL kâr açıklayan Tarım Kredi, Erdoğan'ın talimatıyla mağaza sayısını artırmasının ardından eksiye geçti. Kurumun Ocak-Haziran 2023 döneminde 434,1 milyon TL zarar ettiği belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Pahalılığa karşı piyasayı dengeleme” görevi verdiği Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin 1 Ocak-30 Haziran 2023 ara hesap dönemine ait finansal tablolarına yönelik denetim tamamlandı.

Bağımsız denetim şirketinin yaptığı denetimlerin ardından hazırlanan mali rapor, ekonomik krizin etkisini gölgelemek amacıyla çeşitli görevler yüklenen şirketin rekor zarara imza attığını ortaya koydu. Şirketin öz kaynaklarının eksi 190 milyon 607 bin 920 TL’ye gerilediği tespit edildi.

PAZARLAMAYA 1,5 MİLYAR TL

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, 2023 yılının ilk yarısında 12 milyar 713 milyon 745 bin TL’lik satış cirosu elde etti. Satışların maliyeti ise 11 milyar 166 milyon 142 bin TL oldu. Şirketin 2023’ün ilk yarısındaki pazarlama gideri ise kayıtlara, 1 milyar 539 milyon 773 bin TL olarak geçti.

Şirketin net dönem zararına yönelik veri ise gelir gider dengesizliğini gözler önüne serdi. Buna göre, 12,7 milyar TL’lik hasılata karşın Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, Ocak-Haziran ara hesap döneminde net 434 milyon 124 bin 115 TL zarar açıkladı. 2022 yılında 82,3 milyon TL kar açıklayan kurumun altı ay içinde 434,1 milyon TL’lik zarara geçmesi, “İktidar, siyasi ikbal uğruna kamu kurumlarını batağa sürüklüyor” iddiasını akıllara getirdi.

BORÇLAR BİRİKİYOR

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in finansal faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışları da dikkat çekti. Mali verilere göre, 2023’ün ilk yarısında şirket 126 milyon 306 bin TL’lik faiz ödemesi gerçekleştirdi. Şirketin kısa vadeli borçları 6 milyar 497 milyon 327 bin TL’ye, uzun vadeli borçları ise 1 milyar 798 milyon 856 bin TL’ye ulaştı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in öz kaynaklarında yaşanan çarpıcı erime de denetim raporuna yansıdı. 2022 yılını 262 milyon 534 bin TL’lik öz kaynak ile tamamlayan şirketin Haziran 2023 itibarıyla öz kaynaklarının tamamını kaybederek eksi 190 milyon 607 bin TL’ye düştüğü bildirildi.