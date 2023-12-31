Tarım kurumu arpalık oldu

Havva GÜMÜŞKAYA

Sayıştay, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) 2022 faaliyetlerini içeren denetim raporunda kurum dışı yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerine ödenen paranın önceki yıla göre yüzde 140 arttığını tespit etti.

TİGEM yöneticilerine 2022 yılında 798 bin TL ödendiği tespit edildi. Raporda kamuoyundaki, "Tarım kurumları AKP’nin arka bahçesi haline getirildi" eleştirilerinin haklılığını ortaya koyan görevlendirme dikkat çekti. Haziran 2022-Mart 2023 döneminde kurumun yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna oturan Dr. Hasan Gezginç, 14 Mayıs seçimlerinde AKP'den Maraş milletvekili adayı olduğu için görevinden ayrıldı.

Gezginç’in TİGEM Başkanlığı’ndan hemen önce kurumun iştiraki olan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık A.Ş’nin de yönetiminde yer aldığı ortaya çıktı. 2022’nin Nisan-Haziran döneminde bu şirketin yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

TİGEM’İN PAZAR PAYI AZALDI

Kurumla ilgili Sayıştay raporunda ayrıca ülke çiftçisinin rağbet gösterdiği verimli buğday tohumu çeşitlerini yetiştirmemesi nedeniyle, tohumluk buğday piyasasındaki payının yıllar itibariyle azaldığı belirlendi.

Raporda TİGEM’in özellikle buğday tohumculuğunda üretmiş olduğu tohumları makul fiyatlarla üreticiler ile buluşturması, tohumculuk piyasasında yaşanabilecek fiyat dengesizliklerini regüle etmesi bakımından önemli olduğu kaydedildi. Ancak ülkenin tahıl deposu olarak kabul edilen İç ve Orta Anadolu ile Trakya bölgelerinde üreticilere hitap eden ve talep gören bir buğday çeşidi yetiştirilmemesi nedeniyle tohumluk buğday piyasasındaki pazar payının son yıllarda azalmaya başladığı tespit edildi.

Sayıştay, kurumun 2022 yılında makarnalık buğday tohumu olarak 7 çeşit, ekmeklik buğday tohumu olarak 19 çeşit tohum sattığı, son üç yıllık dönemde TİGEM’in tohumluk buğday piyasasındaki pazar payının giderek azaldığı tespit edildi. Pazar payı azalmasının en önemli nedenlerinden birisi olarak üreticilerin TİGEM tarafından satılan tohumların yeterli düzeyde verimli olmadığı yönündeki düşüncesi gösterildi.

Kurum bütçesinin tohumluk buğday satışında yüzde 33,8 oranında olumsuz etkilendiği belirlendi.