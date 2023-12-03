Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Suudi Arabistan’da

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan’da Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan’da Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi. Bakan Yumaklı, Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bakan Yumaklı, daha sonra Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ve Gıda-İlaç Otoritesi Başkanı Fahad Bin Abdurrahman el-Jalajel ile bir araya geldi. Bakan Yumaklı ayrıca, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi CEO’su Dr. Hişam el-Jadayi ile de heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili iş birliğine dair istişarelerde bulunuldu.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, “Riyad’daki toplantı ve görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.