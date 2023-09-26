Tarımsal ithalatta rekorlar yılı: İhtiyacın üzerinde ithalat yapıldı

Ekonomi Servisi

TÜİK’in yılın ilk 7 ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerine göre tarımsal ithalatta dikkat çekici artış yaşandığı görüldü. Ocak-Temmuz döneminde tarım ürünleri ithalatı 19,5 milyar dolar iken ihracat 17,8 milyar dolar, dış ticaret açığı ise 1,7 milyar dolar oldu.

Ocak-temmuz 2023 aylarını kapsayan dönemde en yüksek ithalat bedeli 3,9 milyar dolar ile yağlı tohumlar ve yağlı tohum türevlerine ödendi. Bu grubu 3,6 milyar dolar ile hububat, 1,1 milyar dolar ile pamuk, 518 milyon dolar ile bakliyat izledi. Bu yılın ilk 7 ayında buğday ithalatı önceki yıla göre yüzde 89 artarak 4,5 milyon tondan 8,4 milyon tona; mercimek ithalatı yüzde 75 artarak 242 bin tondan 424 bin tona; arpa ithalatı yüzde 63 artarak 911 bin tondan 1,5 milyon tona; ayçiçeği yağı ithalatı yüzde 58 artarak 581 bin tondan 920 bin tona; ayçiçeği tohumu ithalatı yüzde 49 artarak 453 bin tondan 676 bin tona; soya tohumu ithalatı yüzde 6 artarak 2 milyon tondan 2,1 milyon tona yükseldi. Pirinç ve çeltik ithalatı ise 43 bin tondan 387 bin tona ulaşarak 9 kat arttı.

Aynı dönemde, 299 bin büyükbaş ve 43 bin küçükbaş olmak üzere 342 bin baş canlı hayvan ve 12 bin ton kırmızı et ithal edilerek 2002 yılına göre 8 kat artarak 546 bin dolar ödendi. Bu değer 2023 yılında hayvan yetiştiricilerine verilecek olan 13 milyar TL’lik desteğin yaklaşık yüzde 84’ü kadar oldu.

ÜRETİM TEŞVİK EDİLMİYOR

Verilerin tarım ürünleri ithalatında yeni rekorlar kırılıcağına işaret ettiğini belirten CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, "Dünya piyasalarında çoğu tarım ürününde fiyatların gerilemesi; Türkiye’de döviz kurunun baskılanması ve ithalatta gümrük vergisinin sıfırlanması ihtiyacın üzerinde ithalat yapılmasına yol açtı" dedi.