Tarkan'dan 1 Mayıs mesajı

Ünlü sanatçı Tarkan, sosyal medyadan 1 Mayıs mesajı paylaştı. Çalışmak için Almanya'ya giden işçi bir ailenin çocuğu olduğunu belirten sanatçı "Bu noktaya nereden geldiğimi de hiçbir zaman unutmadım, unutmam" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Tarkan, sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

The Beatles grubunun efsane şarkısı "Working Class Hero"ya gönderme yapan tişörtüyle çektirdiği fotoğrafı paylaşan Tarkan, "Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum. Ha inanmam öyle sınıflara filan bu arada. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız, kimse kimseden üstün değildir benim gözümde, kalbimde" ifadelerini kullandı.

Sanatçı, zor koşullarda büyüdüğüne vurgu yaptığı paylaşımına şöyle devam etti:

"60'lı yılların sonlarında çalışmak için Almanya'ya giden işçi bir ailenin çocuğuyum. Zorlu koşullarda var olmaya çalışan kalabalık bir aile içinde büyüdüm ve küçük yaşlarda öğrendim çok çalışarak, emek vererek daha iyi bir geleceğin mümkün olduğunu."

"NEREDEN GELDİĞİMİ UNUTMADIM, UNUTMAM"

"Bugün geldiğim noktaya çok çalışarak geldim. Bu noktaya nereden geldiğimi de hiç bir zaman unutmadım, unutmam. Kendime her zaman sahici oldum bu yüzden. Küçük şeylerden mutlu olmayı hep bildim. Her şeyden önce, iyi insan kalabilmeyi...İçimden geldi, bu duygularımı paylaşmak istedim sizlerle bu özel günde."