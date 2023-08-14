Tarkan’ın 'Öp' şarkısı milli takım marşı oldu
Megastar Tarkan'ın 'Öp' şarkısı, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde Dünya şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek olmak amacıyla milli takım marşı oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu sponsoru Trendyol'un yayımladığı filmde, Tarkan ve milli takım oyuncularından Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın, Melissa Vargas ve Simge Aköz yer alıyor.
Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından ve Türkiye Voleybol Federasyonu sponsoru Trendyol, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde Dünya şampiyonu olan milli takım oyuncularının da yer aldığı yeni reklam filmini yayınladı.
Reklam filmine Tarkan’a kadın milli takım oyuncularından Eda Erdem, Dündar, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın, Melissa Vargas ve Simge Aköz eşlik etti.
Filmde, arabasından voleybol maçına gidenleri gören Megastar Tarkan yer alıyor. 'Öp' şarkısının sözlerini, taraftarlardan aldığı ilhamla değiştiren Tarkan, şarkıyı bir milli takım marşı haline getiriyor ve marş tüm şehre yayılıyor.
ÇEKİMLERİ 3 GÜN SÜRDÜ
Trendyol’un 2023 Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Voleybol Milli Takımına başarılar dilediği filmin çekimleri üç gün sürerken; Havas İstanbul imzalı filmin prodüksiyonunu Public Film, yönetmenliğini ise Dual üstleniyor.
FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, finale yükselmişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi final karşılaşmasında Çin'i 3-1 mağlup ederek organizayon tarihinde ilk kez şampiyon olma başarısı göstermişti.