Tarkan’ın 'Öp' şarkısı milli takım marşı oldu

Megastar Tarkan'ın 'Öp' şarkısı, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde Dünya şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek olmak amacıyla milli takım marşı oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu sponsoru Trendyol'un yayımladığı filmde, Tarkan ve milli takım oyuncularından Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın, Melissa Vargas ve Simge Aköz yer alıyor.

Güncel 14.08.2023 10:22 Giriş: 14.08.2023 10:22

Güncelleme: 14.08.2023 10:51 Kaynak: İHA

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