Tarsus Başkanı Boltaç’ın ilk ziyareti emeklilere

Haber Merkezi

Mersin Tarsus’un çiçeği burnunda CHP’li Belediye Başkanı Ali Boltaç ilk ziyaretini emeklilere gerçekleştirdi. Boltaç, "Bu bizim olduğu kadar emeklilerin de zaferidir" dedi. Kültür Parkı içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Emekli Evi’nde konuşan Boltaç, "Beni alkışlamayın. Sizler önce kendinizi alkışlayın. Bu zaferde en az bizim kadar hakkınız var, emeğiniz var, oyunuz var. Sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yoğun alkış ve tezahüratlar arasında konuşmasını sürdüren Başkan Boltaç, "Tarsus eşit ve adil bir hizmeti hak ediyor. Önümüzdeki süreçte Tarsus’taki değişimin farkına varacaksınız. Siz değerli emeklilerimiz her zaman başınızın tacı olacak. Sorunlarınıza sırtımızı dönmeyeceğiz. Çözüm odaklı çalışacağız. Yaşamaktan mutlu ve huzurlu olacağınız bir Tarsus yaratmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.