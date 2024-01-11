Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP’den istifa etti: Bağımsız aday olacak

CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ali Boltaç’ın aday gösterilmesi üzerine partisinden istifa etti. Yaptığı açıklamada aday belirleme sürecine ilişkin eleştirilerde bulunan Bozdoğan, seçimlere bağımsız gireceğini belirtti.

CHP Parti Meclisi’nde Mersin için aday listeleri dün netleşti. Mevcut Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan aday gösterilmezken, Ali Boltaç CHP’nin Tarsus Belediye Başkan Adayı oldu. Aday gösterilmeyen Bozdoğan, uzun yıllar MHP’li isimler tarafından yönetilen Tarsus Belediyesi’ni 2019’da CHP’ye kazandırmıştı.

PM’nin kararına tepki gösteren Dr. Haluk Bozdoğan, partisinden istifa etti. İstifasını sosyal medyadan paylaştığı açıklamayla duyuran Bozdoğan, çalışmalarını “Bağımsız Tarsus Hareketi” adı altında sürdüreceğini ve bağımsız aday olacağını belirtti.

Bozdağan, açıklamasında, “Bölge Milletvekillerinin bazıları, Bölgemize gönderilen ve mülakata tabii tutulduğumuz Milletvekilleri, yapılan anketler ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile yaptığım bireysel görüşmeler neticesinde Tarsus'ta 25 yıl sonra 95 Bin küsur rekor oyla, Tarsus'ta 50 Binler'de bitirilen seçimleri taşıdığımız seviye ile kazandığımız Tarsus Belediyesi Başkan Adaylığım ile ilgili bir problem bulunmadığı, anketlerde önde çıktığım tarafıma belirtilmiştir” dedi.

İSİM VERMEDEN BAŞARIR’I ELEŞTİRDİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı isim vermeden eleştiren Bozdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ancak görülen o ki, İstanbul'da yaşayan ve Tarsus'la kütüğü dışında organik hiçbir bağı bulunmayan bir milletvekilinin eşini dostunu, danışmanlarının eniştelerini Mersin'in ilçelerine atama cüreti gösterdiğini, partinin MYK ve PM organlarının üstünde reaksiyonlar göstererek CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva ettiği ve atamalarda halkın çıkarını değil, ikili ilişkilerini masaya koyduğu, diğer hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak TEK ADAMCILIK oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum.

Çalışmalarımı BAĞIMSIZ TARSUS HAREKETİ kampanyası altında sürdürüp, yerel seçimlere bağımsız aday olarak, HALKIN ADAYI OLARAK girme kararı almış bulunmaktayım.

Tek adamın oyuncağı haline getirmeye çalıştığı ve küçük duruma düşürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 500 bin kişinin yaşadığı ilçemizdeki şaibeli atamaların itirazını 31 Mart akşamına kadar; bu rezilliği ise ömrümün sonuna kadar her yerde haykıracağımı bildiririm.

Atatürk'ün partisinin, siyasi şovmenlerin Mersin'i oyuncakları haline dönüştürdükleri, çaycıdan belediye başkanına kadar her atamaya müdahil oldukları gerekçesi, bölgemizde Cumhuriyet Halk Partisi çatısında siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir.

Bu sebeplerle istifamı kamuoyunun temiz vicdanına sunar, tüm hemşehrilerimi tertemiz bir zafere; BAĞIMSIZ TARSUS HAREKETİ'ne davet ediyorum.”