Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'nin Tarsus'ta 31 Mart yerel seçimlerinde Ali Boltaç’ı aday göstermesinin ardından partisinden istifa ederek Memleket Partisi'ne geçen ve yeniden aday olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın adaylığı düşürüldü. Bozdoğan'ın adaylığının "resmi süreçte CHP'den istifa etmeden bir diğer partiden aday olduğu" gerekçesiyle iptal edildiği öğrenildi.

A- A A+