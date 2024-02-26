Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın adaylığı düşürüldü
CHP'nin Tarsus'ta 31 Mart yerel seçimlerinde Ali Boltaç’ı aday göstermesinin ardından partisinden istifa ederek Memleket Partisi'ne geçen ve yeniden aday olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın adaylığı düşürüldü. Bozdoğan'ın adaylığının "resmi süreçte CHP'den istifa etmeden bir diğer partiden aday olduğu" gerekçesiyle iptal edildiği öğrenildi.
CHP'nin yerel seçimler için aday göstermemesi üzerine Memleket Partisi'ne geçen mevcut Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın adaylığı düşürüldü.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Memleket Partisi'nden yeniden aday olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın adaylığı iptal edildi.
Bozdoğan’ın resmi süreçte CHP'den istifa etmeden bir diğer partiden aday olduğu tespit edildi.
Bugün yapılan YSK toplantısında Bozdoğan’ın 31 Mart seçimlere girmesinin yolu kapandığı, son sözü ise üst kurulun vereceği öğrenildi. Bozdoğan’ın karara iki gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
CHP Parti Meclisi’nde Mersin için aday listeleri liste 10 Ocak'ta netleşmişti. Mevcut Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan aday gösterilmemişti.
Aday gösterilmeyen Bozdoğan, uzun yıllar MHP’li isimler tarafından yönetilen Tarsus Belediyesi’ni 2019’da CHP’ye kazandırmıştı.
PM’nin kararına tepki gösteren Dr. Haluk Bozdoğan, 11 Ocak'ta partisinden istifa etmişti. İstifasını sosyal medyadan paylaştığı açıklamayla duyuran Bozdoğan, çalışmalarını “Bağımsız Tarsus Hareketi” adı altında sürdüreceğini ve bağımsız aday olacağını belirtmişti.