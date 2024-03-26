Tarsus Belediyesi müzisyenleri mağdur etti

Şubadap Çocuk Müzik Grubu, gerçekleştirdikleri konserin ücretinin Tarsus Belediyesi tarafından ödenmediğini açıkladı. Grup alamadıkları konser parasının bir an önce ödenmesini istedi.

HABER MERKEZİ

"Çekirdeksiz Domates", "Fasa Fiso", "Özgürlük" gibi şarkılarıyla tanınan Şubadap Çocuk Müzik Grubu, sosyal medya hesapları üzerinden Tarsus Belediyesi'nden alamadıkları konser parası için kampanya başlattı.

Mevcut belediye başkanı Haluk Bozdoğan ile de görüştüklerini ancak dikkate alınmadıklarını belirten müzik grubu, takipçilerini "saygı sınırlarını aşmadan" ödeme hatırlatması yapmaya davet etti.

GÖRÜŞMELER SONUÇ VERMEDİ

Şubadap Çocuk tarafından yapılan açıklamada, "10 Şubat 2024 tarihinde Tarsus Belediyesi ile halka açık, ücretsiz bir konser gerçekleştirmiştik. Oldukça keyifli geçen bu konserin ödemesini belediyeden maalesef ki alamıyoruz. Seçim sürecinin içerisinde yanlış anlaşılma ihtimalimizi de göz önünde bulundurarak çeşitli telefon aramaları yaparak ilerledik. Pek dikkate alınmadık. Mevcut Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile görüşmelerimiz de sonuç vermeyince, sizlerden destekle sosyal medya üzerinden ödeme hatırlatması yapmak, böylece hakkımızı almak istedik" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Biliyorsunuz, Şubadap Çocuk olarak yıl boyunca yaptığımız 100 konserin yarısını turneler yoluyla ücretsiz gerçekleştiriyoruz, hatta şu anda deprem bölgesinde bir devlet okulları turnesindeyiz. Kalan 50 konserden de gelir elde ederek çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla emeğimizle kazandığımızın peşine düşmeli, hakkımızı almalıyız. Hem kendimiz hem çocuklar hem de hepimiz için! Sizden ricamız sosyal medya üzerinden yapacağımız bu hak arama çalışmamıza dahil olmanız. Bu davranışımızın sanatçıların hak arama çabalarına da feyz olabileceğini düşünüyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı ve Tarsus Belediyesi’ni sosyal medyada etiketleyerek -saygı sınırlarını aşmadan- 'ödeme hatırlatması' yapmanızı istiyoruz. Umarız ki sizin de desteğinizle hakkımızı alırız."