Tartışılan Eda Erdem Dündar heykeli: Heykeltıraş Pınar Öktem Doğan konuştu

Fenerbahçe Opet ve A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin ‘erkeksi’ olduğuna yönelik yapılan eleştirilerin ardından heykeltıraş Pınar Öktem Doğan konuştu. Doğan, “Maalesef benim bilgim dışında bir ışıklandırma yapılmış ve heykelin anatomisi yansıma yüzünden bambaşka olmuş” dedi.

Heykeltıraş Pınar Öktem Doğan, Fenerbahçe Opet ve A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar’ın heykelinin ‘bel altı’ görüntüsü ile ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’a konuşan Doğan, “Tamamen benim bilgim dışımda gelişen ve organizasyon ekibinin koyduğu aydınlatma ışıkları yüzünden heykel kendisi olmaktan çıkmış” dedi.

Eda Erdem Dündar’ın heykeli beğendiğini ifade eden Doğan, “Heykel için çok özenerek çalıştık. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Eda Erdem yapım aşamasında gördüler. Eda Erdem çok beğendi, ağladı hatta” diye konuştu.

Fotoğraf: AA

“YANLIŞ IŞIK KONULMUŞ”

Bilgisi dışında bir ışıklandırma yapıldığını ve heykelin anatomisinin yansıma nedeniyle farklı olduğunu belirten Doğan, “Kalktım tekrar alana gittim, kontrol ettim. Fotoğraflarla heykelin alakası yok. Bu heykel form ve ışığın birlikteliğini yansıtıyor. Ama yanlış ışık konduğundan kendisi olmaktan çıkmış” ifadelerini kullandı.

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Eda Erdem Dündar'ın heykeli, 8 Mart’ta (dün) Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin protokol giriş önünde düzenlenen törenle açılmıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ, açılış konuşmasında Erdem için "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" demişti.

Üstündağ'ın bu 'övgüsünün' ardından Eda Erdem gülmemek için kendini zor tutarken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şaşkınlığını gizleyememişti.

Öte yandan heykel, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Kullanıcılar, heykelin ‘erkeksi’ göründüğünü ifade ederek tepki göstermişti.