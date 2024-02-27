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Tartışılan pozisyonlar ekranda: TFF, VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, 27. haftanın ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin son dakikada kazandığı penaltı pozisyonunun kayıtları da TFF'nin paylaştığı videoda izleyenlere aktarılacak.

Spor
  • 27.02.2024 19:34
  • Giriş: 27.02.2024 19:34
  • Güncelleme: 27.02.2024 20:15
Tartışılan pozisyonlar ekranda: TFF, VAR kayıtlarını açıkladı
AA

Süper Lig'de sezonun 27. haftasına ilişkin VAR kayıtları federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınlandı.

TFF, VAR kayıtlarının düzenli olarak yayınlanacağını daha önce duyurmuştu. VAR kayıtları Süper Lig'de hafta tamamlandıktan bir gün sonra yayınlanacak.

Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntü karşılıklarıyla birlikte taraftarlarla paylaşılacak.

İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları:

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