Tartışma büyüyor: MHP'li Yönter'den Alparslan Türkeş'in oğluna hakaretler

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş'in kendisini hedef alan sözlerine hakaretlerle yanıt verdi: Yönter, "Şizofren ahlaksız. İnsanlıktan çıkmışsın, ne kullanıyorsan ara vermeni tavsiye ederim, itimat etmiyorsan iğrenç yüzüne bakabilirsin" dedi.

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'in İYİ Parti Adana Büyükşehir adayı olması ve parti tarafından "hain" ilan edilmesinin ardından başlayan tartışma büyüyor.

Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş, "Alparslan Türkeş’in Evladı olduklarını iddia ederek Türkeş’in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, Hele de ömründe Türkeş’i görmemiş olanlar! Sizlerin Türkeşi’in evladı olması imkansız, zira Türkeş o...dan çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan‘ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye’ye!" ifadelerini kullanmıştı.

Türkeş'in hedef aldığı MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kutalmış Türkeş'e yönelik, "Şizofren ahlaksız" ifadesini kullanan Yönter, "Feyk hesaplardan ettiğin ağır küfürler, doğrudan attığın iftiralar elbette utanmaz yüzüne yapışıp kalacak! İnsanlıktan çıkmışsın, ne kullanıyorsan ara vermeni tavsiye ederim, itimat etmiyorsan iğrenç yüzüne bakabilirsin…Elbette bu hakaretlerinden ve müfteriliğinden dolayı hukukta hesap vereceksin…" dedi.

Şizofren ahlaksız, feyk hesaplardan ettiğin ağır küfürler, doğrudan attığın iftiralar elbette utanmaz yüzüne yapışıp kalacak! İnsanlıktan çıkmışsın, ne kullanıyorsan ara vermeni tavsiye ederim, itimat etmiyorsan iğrenç yüzüne bakabilirsin…Elbette bu hakaretlerinden ve… https://t.co/GlwZDxiV0a — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) February 27, 2024

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da Türkeş'e yönelik şunları söyledi:

"Ahmet Kutalmış (@kutalmisturkes) denilen rezil, ahlaksız herif!.. Başbuğumuzu görmediği halde gönülden seven, davasını ve ülküsünü yaşatmak için mücadele eden Ülküdaşlarımıza küfür edecek kadar aşağılıksın!

Hayatın Başbuğumuzun emanetlerine hıyanet etmekle, kemiklerini sızlatmakla geçti. Başbuğumuzun soyadının arkasına sığınarak milyonlarca Ülkücünün mukaddes davasına, kutsal Ocağına ihanet ettin! Kuduz köpekten farkın yok! Haddini bil salyalarını Parti ve Ocağımızdan öteye akıt. Dikkat et; kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..! Biz uyaralım da…"