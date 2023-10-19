Tartışmalardan her iki taraf da rahatsız

CHP PM kurultay öncesi son toplantısını yapacak. Genel başkan adaylığı için imza tartışmalarının yaşandığı CHP’de bu durumdan her iki taraf da rahatsız.

Hüseyin Şimşek

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından kurultay takvimini başlatan, ilçe ve il kongrelerini tamamlayarak 38’inci Olağan Kurultay hazırlıklarına hız kazandıran CHP, son kez Parti Meclisi toplantısını 25 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirecek.



İl kongrelerinin resmen sona ermesinin ardından kurultay raporlarını onaylamak zorunda olan Parti Meclisi, bu işlemi gerçekleştirdikten sonra çalışmalarını noktalayacak.

Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda 4-5 Kasım’da gerçekleştirilecek 38’inci Olağan Kurultay’ın resmi hazırlıkları bu toplantının ardından sona erecek. Ardından teknik çalışmalara geçilecek ve kurultay günü beklenecek. CHP’de bir diğer gündem maddesi, genel başkanlık için imza toplanması oldu. Edinilen bilgiye göre bir CHP milletvekili, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için TBMM’de imza toplamaya başladı. Genel merkez yönetimini desteklemeyen milletvekillerinin tepki gösterdiği imza toplama işlemi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’in de gündemine geldi.

Her iki ismin de Meclis’teki ‘seyyar’ imza toplama işleminin hatalı olduğunu bildirdiği öğrenildi. Ancak imza toplama işleminin bir süre daha devam ettiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu için imza toplanma girişimini değerlendiren “değişimciler” sabit bir yerde toplanacak imzanın sakıncasının olmadığını ancak yasama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanların imza toplama için uygun görülmediğini bildirdi, milletvekillerinin bu yolla baskı altına alındığını kaydetti.