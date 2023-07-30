Tartışmalı projelere yenisi eklendi

BirGün ANKARA

Türkiye genelinde telafisi mümkün olmayan projeler için verilen “ÇED gerekli değildir” kararları, peş peşe ilan ediliyor. Son olarak Sivas’ta 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı, tartışmalı projelere açıldı.

Akbelen’de yaşanan doğa katliamının bir benzeri, Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Avcıpınar köyünde de yaşanmak üzere. 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı’na maden ocağı ve atık tesisi için “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Deprem felaketinden kısa süre sonra Avcıpınar’a maden ocağı ve atık tesisi yapılması için harekete geçildiğini söyleyen Karasu, “Ruhsat alanı içinde Kızılırmak’ı besleyen Özdere Deresi ve yan kollarından Kenözü Deresi, Alıçlık Deresi ve isimsiz kuru dereler ile pınarlar bulunmaktadır. Ayrıca maden ocağı tesisi TANAP Doğalgaz Boru Hattı’na 215 metre, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı özelliği bulunan, eski Ermeni yerleşimi olan ve ‘Kilise Tepesi’ adını taşıyan alana 380 metre uzaklıktadır. Söz konusu tesis; Avcıpınar köyünde projelendirilmiş olsa da geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan Sandal ve Kavak köylerini çok yakından ilgilendirmektedir” dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi hazırlayan Karasu özetle şu soruları yöneltti:



• Türkiye genelinde son 5 yılda ve yıllara göre kaç adet ÇED başvurusu olmuştur?



• Bu başvuruların proje türlerine göre dağılımı nedir, başvurular nasıl sonuçlanmıştır?



• Sivas’ta yapılan başvuru sayısı ve proje türlerine göre sonuçları nelerdir?



• Anılan dönemde kaç “ÇED gerekli değildir” kararı verilmiştir?



• Sivas’ta kaç proje için “ÇED gerekli değildir” kararı verilmiştir ve bu projeler nelerdir?